Чемпион мира заявил, что Махачев отстоял честь России в поединке с Волкановски

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР) Бату Хасиков высказался о победе российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что Махачев выше своего соперника классом.

«Поздравляю Ислама Махачева, он отстоял честь России и доказал, что российская школа боевых искусств лидирует в мире. Волкановски — очень опытный атлет, очень опасный, волевой, амбициозный, харизматичный. Просто Ислам базово был классом выше. В первом бое сыграла роль акклиматизация, еще, возможно, были факторы, которые могли помешать Махачеву доминировать. А в этом бое все встало на свои места», — считает Хасиков.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Ранее Хасиков призвал показывать спорт на разных телеканалах.