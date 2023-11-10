Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккейный тренер считает, что руководство СКА может потерять терпение из-за работы Ротенберга

Тренер Канарейкин: СКА попадет в плей-офф, но играет плохо

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Известный хоккейный тренер Федор Канарейкин, работавший наставником в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге, прокомментировал для «Газеты.Ru» неудачные выступления санкт-петербургского СКА в текущем сезоне, отметив, что такая игра вряд ли устраивает руководство клуба.

«Ситуация СКА сильно отличается от того, что есть сейчас у ЦСКА. Не знаю, что там – перестройка или еще что-то. То, что показывает СКА в данный момент, думаю, в первую очередь не устраивает руководство клуба. Каковы будут терпение и доверие – будем смотреть. Никто не сомневается, что СКА попадет в плей-офф, но результаты сейчас, конечно, не для команды СКА, у которой такие цели и исполнители», – считает Канарейкин.

СКА под руководством Романа Ротенберга занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 28 очков после 27 встреч. Питерские армейцы выиграли только две из шести последних встреч, а в основное время не побеждали аж с 25 октября, когда на выезде одолели китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:3). В прошлом сезоне СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, но уступил в серии московскому ЦСКА, который и выиграл трофей.

Ранее стала известна самая опасная тройка в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий