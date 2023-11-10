Хоккейный тренер считает, что руководство СКА может потерять терпение из-за работы Ротенберга

Известный хоккейный тренер Федор Канарейкин, работавший наставником в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге, прокомментировал для «Газеты.Ru» неудачные выступления санкт-петербургского СКА в текущем сезоне, отметив, что такая игра вряд ли устраивает руководство клуба.

«Ситуация СКА сильно отличается от того, что есть сейчас у ЦСКА. Не знаю, что там – перестройка или еще что-то. То, что показывает СКА в данный момент, думаю, в первую очередь не устраивает руководство клуба. Каковы будут терпение и доверие – будем смотреть. Никто не сомневается, что СКА попадет в плей-офф, но результаты сейчас, конечно, не для команды СКА, у которой такие цели и исполнители», – считает Канарейкин.

СКА под руководством Романа Ротенберга занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 28 очков после 27 встреч. Питерские армейцы выиграли только две из шести последних встреч, а в основное время не побеждали аж с 25 октября, когда на выезде одолели китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:3). В прошлом сезоне СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, но уступил в серии московскому ЦСКА, который и выиграл трофей.

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