Стала известна судьба тренера СКА Ротенберга в команде

Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что Роман Ротенберг останется на посту главного тренера команды, передает РИА Новости.

«Команда продолжает строительство. Помимо фундамента, должны быть построены и первые-вторые этажи. Давать заключение о работе главного тренера еще рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», — сказал Медведев.

В прошлом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб с берегов Невы обыграл челябинский «Трактор» (4:3 Б). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров, Эмиль Галимов и Степан Фальковский. Сергей Толчинский реализовал решающий буллит.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча состоится 11 ноября. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

Ранее Ротенберг заявил, что не будет комментировать судейство.