Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна судьба тренера СКА Ротенберга в команде

Председатель совета директоров СКА Медведев: тренер Ротенберг останется в клубе

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что Роман Ротенберг останется на посту главного тренера команды, передает РИА Новости.

«Команда продолжает строительство. Помимо фундамента, должны быть построены и первые-вторые этажи. Давать заключение о работе главного тренера еще рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», — сказал Медведев.

В прошлом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб с берегов Невы обыграл челябинский «Трактор» (4:3 Б). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров, Эмиль Галимов и Степан Фальковский. Сергей Толчинский реализовал решающий буллит.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча состоится 11 ноября. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

Ранее Ротенберг заявил, что не будет комментировать судейство.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий