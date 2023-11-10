Федотова назвали главной причиной неудач ЦСКА в КХЛ

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин, работавший с клубами Континентальной хоккейной лиги, в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что между неудачным выступлением в первой части сезона КХЛ признанных грандов столичного ЦСКА и санкт-петербургского СКА есть существенная разница.

«Они находятся не в одной точке, потому что ЦСКА уже на протяжении двух сезонов забирал чемпионский титул. Проблемы ЦСКА находятся во вратарской позиции и связаны с Федотовым. Он встраивается в эту позицию с начала сезона. Конечно год, который он пропустил, влияет. Но время еще есть. Полгода или там четыре месяца до плей-офф – достаточный срок. Думаю, что Федоров найдет все пути, чтобы привести его к оптимальной форме. Что касается команды, то она обучена, она знает, как играть решающие игры и подойдет к ним», — уверен Канарейкин.

ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 28 проведенных матчах, в то время как СКА располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Запада с 28 баллами после 27 игр.

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