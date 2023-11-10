Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась с результатом 4:1. В составе победившей команды шайбы забросили Винсент Трочек, Алекси Лафреньер, Блейк Уилер и Артемий Панарин. Единственный гол «Миннесоты» оформил Брэндон Дьюхейм.

Российский нападающий «Рейнджерс» Панарин также записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Лафреньеру, который забросил вторую шайбу клуба из Нью-Йорка. 32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 22 (восемь шайб и 14 передач). Россиянин отличился во всех 13 матчах регулярного чемпионата и стал восьмым хоккеистом в истории франшизы, кому удалось набрать 20 результативных баллов в 12 матчах или меньше.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин участия в матче не принимал из-за травмы. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в этом поединке не сумел отличиться и очков не набрал.

Ранее Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности.