Хоккейный тренер рассказал, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки

Знаменитый российский хоккейный тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, даже несмотря на неудачный старт сезона, побьет рекорд результативности, принадлежащий Уэйну Гретцки.

«Нет, никаких сомнений нет, потому что человек заточен на этот рекорд. Здоровья хватает. Самое главное, чтобы и в будущем все было в этом плане нормально, а все остальное придет. Овечкин побьет рекорд Гретцки», — уверен Канарейкин.

Овечкин набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности -1 в 11 стартовых матчах регулярного чемпионата текущего сезона. При этом нападающий не набирает очки уже в трех матчах кряду, а не забрасывает шайбы в пяти играх подряд. На счету Александра Великого 824 заброшенных шайбы за 1358 матчей, проведенных им в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира. Гретцки, который удерживает «вечный рекорд», нанес за карьеру 894 точных броска в регулярках. В прошлом сезоне 38-летний Овечкин отметился 42 голами в 73 проведенных встречах. Его контракт с «Вашингтоном» будет действовать еще три года, включая текущий.

Ранее в США спрогнозировали количество голов Овечкина в НХЛ.