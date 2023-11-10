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Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от крупного поражения «Чикаго»

«Тампа» проиграла «Чикаго» в матче НХЛ, Кучеров оформил гол

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Reuters

«Тампа-Бэй Латйнинг» потерпела крупное поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амали Арена» в Тампе, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Блэкхоукс». В составе победителей голы на свой счет записали Коннор Бедард, оформивший дубль, Кевин Корчински, Тайлер Джонсон и Кари Перри. В составе «Лайтнинг» отличились Энтони Чирелли, российский нападающий Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

В текущем сезоне Кучеров принял участие в 14 матчах своей команды, набрав 23 очка — на его счету 11 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Кучеров занимает первую строчку в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. Он забросил шайбу в четвертом подряд матче.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Чирелли. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал, он еще не восстановился от повреждения и не провел ни одной игры в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

Ранее российскому хоккеисту предрекли звание лучшего бомбардира по итогам сезона НХЛ.

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