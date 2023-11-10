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Известный промоутер объяснил, почему верит в победу Павловича в UFC

Глава AMC Fight Nights Гаджиев: думаю, Павлович доберется до челюсти Аспиналла

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Президент AMC Fight Nights, промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему верит в победу российского бойца Сергея Павловича над англичанином Томом Аспиналлом в поединке на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 295. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, все-таки Серега доберется до челюсти Аспиналла. Сейчас я мог бы сказать: «Или Аспиналл финиширует Павловича...». Но я же что-то одно должен сказать. Думаю, все-таки Серега победит. Все-таки сможет подобрать правильный ход событий для этого боя», — заявил Гаджиев.

И Тарасов, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду. Букмекеры считают фаворитом поединка Аспиналла. Изначально в рамках UFC 295 за постоянный чемпионский титул должны были сражаться Джон Джонс и Стипе Миочич, но из-за травмы первого тот поединок был отменен.

Турнир UFC 295 пройдет в ночь на 12 ноября по московскому времени.

Ранее известный блогер сравнил уровень Павловича и Аспиналла.

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