Гол Кокорина не спас «Арис» от разгрома в Лиге Европы

Испанский «Бетис» в домашнем матче разгромил кипрский «Арис» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Борха Иглесиас, Айтор Руибаль, Марк Рока и Эз Абде. Единственный гол «Ариса» оформил российский нападающий Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 76-й минуте матча.

После этой победы в активе «Бетиса» стало девять очков, команда возглавляет таблицу группы С. «Арис» с тремя очками идет на последнем месте.

Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на российского футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

Летом 2023 года Кокорин вернулся в расположение итальянского клуба и провел вместе с командой предсезонную подготовку. Он начал выступление в новом сезоне за «Фиорентину», сыграл в Лиге конференций, после чего клуб вновь отправил игрока в аренду на Кипр.

Ранее тренер заявил, что тюрьма испортила карьеру Кокорина.