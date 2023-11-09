«Витебск» заявил о желании вступить в КХЛ

В пресс-службе белорусского «Витебска», выступающего в Экстралиге, заявили о том, что не исключают возможности вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает Legalbet.

«Не слышали, чтобы кто-то обсуждал наш переход в КХЛ. На ближайшее время наша цель — Кубок Белоруссии. Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ. Если есть игроки и цель, то любой белорусский клуб может заявиться в КХЛ. «Витебск» хочет и может. Много ли болельщиков ходит на наши игры? Много, нашей арены уже не хватает. Около двух тысяч стабильно. В будущем нужно строить большую арену», — заявили в витебском клубе.

В регулярном сезоне-2023/24 «Витебск» занимает второе место в турнирной таблице Экстралиги, набрав после 22 матчей 40 очков. На первом месте в таблице идет «Шахтер» из Солигорска, в активе которого 42 балла.

Единственным представителем Белоруссии в КХЛ с момента основания лиги является минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что второй клуб из Белоруссии может появиться в КХЛ.