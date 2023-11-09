Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Витебск» заявил о желании вступить в КХЛ

Белорусский «Витебск» заявил о желании вступить в КХЛ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В пресс-службе белорусского «Витебска», выступающего в Экстралиге, заявили о том, что не исключают возможности вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает Legalbet.

«Не слышали, чтобы кто-то обсуждал наш переход в КХЛ. На ближайшее время наша цель — Кубок Белоруссии. Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ. Если есть игроки и цель, то любой белорусский клуб может заявиться в КХЛ. «Витебск» хочет и может. Много ли болельщиков ходит на наши игры? Много, нашей арены уже не хватает. Около двух тысяч стабильно. В будущем нужно строить большую арену», — заявили в витебском клубе.

В регулярном сезоне-2023/24 «Витебск» занимает второе место в турнирной таблице Экстралиги, набрав после 22 матчей 40 очков. На первом месте в таблице идет «Шахтер» из Солигорска, в активе которого 42 балла.

Единственным представителем Белоруссии в КХЛ с момента основания лиги является минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что второй клуб из Белоруссии может появиться в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий