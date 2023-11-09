«Краснодар» может проиграть «Зениту» из-за скованности, считает экс-тренер сборной

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» заявил, что команда под руководством Сергея Семака будет иметь психологическое преимущество над соперником.

«При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита». У них более стабильный состав, более квалифицированные футболистов, по подбору игроков они имеют приоритет. В то же время и психология будет играть в пользу петербуржцев — на своем поле они будут раскрепощены и сделают все для победы. А краснодарцы впервые в своей истории находятся на первом месте так долго, и ожидаемо боятся его упустить. У них нет той раскованности, которая была в тот момент, когда они набирали ход в турнирной таблице. Это может им помешать», — заявил Игнатьев

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

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