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Шведские спортсмены лишились национальных атрибутов

Хоккеистам сборной Швеции запретили носить форму с национальной символикой

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Global Look Press

Федерация хоккея Швеции вынесла запрет всем национальным командам на ношение одежды с символикой страны в международных поездках, сообщает VG.

Подобный запрет был внедрен после атаки на шведских болельщиков перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы по футболу против Бельгии и распространяется на все без исключения сборные, заявил начальник службы безопасности хоккейной федерации Абебе Терслефф.

«Мы не должны носить официальную одежду сборной Швеции во время поездок и возвращения из других стран, однако мы можем носить ее в транспорте и гостиницах. Мы не будем брать с собой ничего, что может вызывать ассоциации с приездом сборной Швеции. У нас есть взаимопонимание с полицией, мы увеличим присутствие службы безопасности в связи с выездом национальных команд», — заключил Терслефф.

В ближайшее время женская сборная Швеции проведет спарринг против сборной Швейцарии.

Ранее женская сборная России по хоккею проиграла 16-летним российским юниорам со счетом 0:16.

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