Валиеву назвали символом величия российского спорта

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР) Бату Хасиков высказался о допинговом деле фигуристки, олимпийской чемпионки — 2022 в командных соревнованиях Камилы Валиевой. В интервью «Газете.Ru» он затруднился оценить шансы спортсменки выиграть суд, назвал ее героем и призвал двигаться дальше, несмотря ни на что.

«Сложно оценивать шансы, тем более, когда все очень искусственно и политизировано. Скажу одно: Камила Валиева, в любом случае, для нас — герой, гордость и символ величия российского спорта. Я бы пожелал ей не обращать на все это внимание. Конечно, бороться надо, но не принимать близко к сердцу. Быть верной самой себе и идти дальше с высоко поднятой головой», — считает Хасиков.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил вынесение вердикта до ноября для подготовки дополнительных документов. Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Валиева в день суда опубликовала видео со словами: «в голове лишь мысли о мести».