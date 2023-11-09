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Российский боец UFC заявил, что дерется за деньги, а не за Россию

Боец UFC Борщев: дерусь за деньги, а не за Россию

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Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка» заявил, что ему кажется неуместным выходить в октагон под российским флагом.

«Кстати, как начал выступать по профессионалам, ни разу с флагом не выходил. Когда я дрался в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти с флагом, потому что я представлял Россию.

Сейчас я дерусь за деньги. Мне не кажется уместным выходить с флагом. Я не дерусь за Россию, за православных людей. Я может, представляю их, но не дерусь за них. Дерусь за деньги. Мне перестанут платить, я перестану драться», — сказал Борщев.

В октябре 2023 года президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил о возвращении флагов для спортсменов перед выходом в октагон.

«Флаги возвращаются! Смогут ли россияне выходить с флагом? Да!», — заявил Уайт.

Борщев в смешанных единоборствах провел 10 поединков, в семи из которых одержал победу. 31-летний боец выступает в легком весе.

Ранее UFC назвал россиянина Махачева лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.

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