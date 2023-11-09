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В Госдуме объяснили, почему Великобритания выступила за участие россиян в ОИ

Депутат Журова: британцы стали поддерживать допуск россиян на ОИ из-за Уимблдона

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление главы Британской олимпийской ассоциации Энди Энсона касательно допуска россиян на Олимпиаду в Париж. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я бы не сказала, что такое заявление британцев — это положительная для нас риторика. Британцы же знают, что выступление в нейтральном статусе для нас болезненный вопрос. Британцев же прижали, когда они не пустили россиян на Уимблдон, наказали, и они подчинились решению теннисных ассоциаций. Поэтому они теперь говорят, чтобы россиян допускали.

Не знаю, поедут ли наши спортсмены в нейтральном статусе или нет», — сказала Журова.

Энсон ранее выступил за допуск спортсменов лишь в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Журова заявила, что за рубежом ждут запрет от Путина на выступление россиян на ОИ.

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