Вяльбе рассказала об общении с проходящим службу в зоне СВО братом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире передачи «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» рассказала о своем младшем брате, проходящим службу в зоне СВО.

«Миша ушел добровольцем в самом начале СВО. Это было как-то удивительно… Старший брат мне сразу сказал: «Ленка, у нас Мишка записался на СВО, завтра приедет на день домой». Мы ездили в Партизанск, сидели за столом. На следующий день я улетела в Москву, а брат ушел на СВО», — сказала Вяльбе.

Также она призналась, что звонит ему по видеосвязи.

«Мишка ни о чем не рассказывает, мы говорим только о том, как ты себя чувствуешь, всего ли хватает, еще что-то такое», — добавила Вяльбе.

Вяльбе родилась в Магадане в семье Галины Сынковой и Валерия Трубицына. Бабушка и дедушка по линии матери были родом из Ленинградской области, но в результате политических репрессий их сослали на Север.

Она является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжам. С 1987 года стала выступать под фамилией Вяльбе, выйдя замуж за лыжника из Эстонской ССР Урмаса Вяльбе. У пары есть общий сын.

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