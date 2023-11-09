Глава Антидопингового агентства США о деле Валиевой: справедливость была разгромлена

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой было несправедливо затянуто. Его слова передает USA Today.

«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе. В справедливости для спортсменов, которые почти два года ждут своих медалей, было не просто отказано. Справедливость была разгромлена. Спортсмены никогда не смогут вернуть тот момент, который был бы у них на олимпийском пьедестале», — сказал Тайгарт.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября. Спортсменка готовится выступить на этапе Гран-при России.

Ранее Валиева в день суда опубликовала видео со словами: в голове лишь мысли о мести.