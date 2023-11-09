«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин остался без голов

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Основное время поединка закончилось со счетом 3:3, а в овертайме сильнее оказались «Пантерз», победную шайбу забросил Сэм Райнхарт. В составе победителей также отличились Оливер Экман-Ларссон, Александр Барков и Эван Родригес. За «Вашингтон забили Энтони Манта, оформивший дубль, и Коннор Макмайл.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 25 сейвов в матче.

Российский нападающий и капитан проигравшей команды Александр Овечкин в матче отличиться не смог и продлил свою безголевую серию до пяти игр. Всего в 11 матчах сезона он отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Также очков не сумел набрать российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в 11 матчах потерпел шесть поражений. «Флорида» одержала седьмую победу в 12 играх.

Ранее Овечкин рассказал, как «Вашингтону» преодолеть спад.