Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Торонто»

«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Сенаторз». В составе победителей по дублю оформили Доминик Кубалик и Клод Жиру, также отличились Джейкоб Чикран и Тим Штюцле. За «Торонто» забили Вильям Нюландер, Тайлер Бертуцци, Николас Робертсон.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко, который летом 2023 года подписал однолетний контракт с командой, отдал результативную передачу.

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее россиянин из НХЛ заявил, что ужасно играет весь сезон.