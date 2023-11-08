Вор рассказал, почему грабил дома известных футболистов, но не трогал дом Месси

Албанско-косовский босс мафии признался, что грабил дома известных футболистов, но останавливал людей, решивших обворовать Лионеля Месси. Его слова передает El Espanol.

«Это я ограбил Йохана Круиффа в Барселоне. Там я украл часы, принадлежавшие Деннису Бергкампу, какие-то мелочи от Hermes и около €20 тыс. награбленного. Мы также стояли за ограблением дома Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча не представляла интереса.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить кражу в доме Лионеля Месси. Я сделал это из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка», — сказал грабитель.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предлагал Месси €1 млрд в год.