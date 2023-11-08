Хоккейный тренер высказался об отъезде Ильи Воробьева из России

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Владимир Плющев, работавший в КХЛ и со взрослой и молодежной сборными России, прокомментировал для «Газеты.Ru» трехматчевую работу-стажировку Ильи Воробьева в клубе Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», отметив, что работать тренером-аналитиком – совсем не то, что в основном штабе.

«Ничего здесь особенно оценить не могу. Тренер-аналитик – это практически то же самое, что скаут-аналитик. Может быть, он хочет поменять свое амплуа, не знаю… У нас есть аналитические группы, которые занимаются этим. Наверное, он будет в группе тоже работать. С каким прицелом его берут, надо спрашивать его нанимателей. Или же это просто каникулы от КХЛ, мне сложно сказать», — отметил Плющев.

Илья Воробьев, приводивший магнитогорский «Металлург» в качестве главного тренера к Кубку Гагарина, провел в «Ванкувере» три матча в качестве тренера-аналитика, располагаясь на трибунах и давая тренерскому штабу информацию по игре команды. «Кэнакс», в данный момент занимающие второе место в Западной конференции и третье место во всей лиге, обыграли «Сент-Луис» (5:0), уступили в овертайме «Рейнджерс» (3:4 ОТ) и были сильнее «Нэшвилла» (5:2). О дальнейших перспективах специалиста за океаном пока не сообщалось.

Ранее капитан «Спартака» рассказал, чего не хватает команде.