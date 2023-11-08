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Хоккейный тренер оценил шансы «Спартака» на чемпионство в КХЛ

Тренер Плющев: СКА и ЦСКА отстают от «Спартака» – это о многом говорит

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Знаменитый хоккейный тренер Владимир Плющев прокомментировал для «Газеты.Ru» успешное выступление московского «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, заявив, что красно-белые вполне могут решать серьезные турнирные задачи, о чем и говорит таблица.

«Спартак» своей игрой доказывает, что замахнулся на большие задачи в этом сезоне. Если «Спартак» сейчас находится в лидерах, а ЦСКА и СКА отстают от него достаточно сильно – это говорит само за себя», — считает Плющев.

«Спартак» в данный момент занимает второе место в Западной конференции после столичного «Динамо». На счету подопечных Алексея Жамнова 40 очков после 28 сыгранных матчей, бело-голубые же набрали 41 балл за 27 встреч. ЦСКА располагается на пятом месте на Западе с 30 очками после 27 поединков, у СКА 26 очков за 26 матчей и восьмая строчка таблицы конференции. Спартаковцы в последних матчах потерпели поражение от ЦСКА (0:3), но затем разгромили «Торпедо» (6:1) и обыграли СКА, забросив победную шайбу на последней секунде основного времени (3:2).

Ранее россиянин из НХЛ заявил, что ужасно играет весь сезон.

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