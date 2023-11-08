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Аршавин: сборная будет играть без флага и гимна — потом скажут играть без майки и трусов

Экс-футболист Аршавин заявил, что не представляет переход РФС в Азию

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» выступил против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не представляю, как играть в Азии. Я бы не стремился туда. Может быть, это неправильно, но я бы не рыпался. Там с нами не будут играть, например, Япония или Австралия. И что? Будем выступать до четвертьфинала без гимна и флага? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?

Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!»

С другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золотую медаль. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты молодец», — заявил экс-футболист.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

7 ноября Российский футбольный союз опубликовал состав на ноябрьский сбор национальной команды.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее Аршавин заявил, что ему неинтересна сборная России.

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