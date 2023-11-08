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Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности

Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс» по набранным очкам в матчах НХЛ

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Global Look Press

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:3 (1:0, 4:0, 0:3).

В составе «Рейнджерс» голами отличились Винсент Трочек (дубль), Крис Крайдер, Артемий Панарин и Уилл Кайлли. У «гостей» шайбы забросили Майкл Расмуссен, Клим Костин и Эндрю Копп.

Панарин также записал на свой счет ассист и был признан второй звездой встречи. Таким образом, 32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 20 (семь шайб и 13 передач). Россиянин отличился во всех 12 матчах регулярного чемпионата и стал восьмым хоккеистом в истории франшизы, кому удалось набрать 20 результативных баллов в 12 матчах или меньше.

В последний раз автором подобного достижения стал чех Яромир Ягр в сезоне-2006/07.

«Рейнджерс» одержали девятую победу подряд в регулярном чемпионате при трех поражениях. «Детройт» идет менее успешно — это поражение для команды стало шестым, побед в активе команды на одну больше — семь.

Ранее российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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