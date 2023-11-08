«Рейнджерс» обыграли «Детройт» благодаря голу Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

В составе победившей команды один из голов оформил российский нападающий Артемий Панарин, который продлил свою результативную серию в НХЛ до 12 матчей. В матче он отдал результативную передачу. Таким образом, на его счету в сезоне регулярного чемпионата семь заброшенных шайб и 12 результативных передач. Также в поединке отличились Винсент Трочек, который записал на свой счет дубль, Крис Крайдер, Уилл Кайлли.

В составе «Детройта» также отличился российский хоккеист — Клим Костин забросил шайбу. Также ворота соперников поразили Майкл Расмуссен и Эндрю Копп.

«Рейнджерс» одержали девятую победу подряд в регулярном чемпионате при трех поражениях. «Детройт» идет менее успешно — это поражение для команды стало шестым, побед в активе команды на одну больше — семь.

Ранее был побит исторический рекорд НХЛ.