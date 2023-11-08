Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира во Франции

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP-250, который проходит во французском городе Метц, обыграв в матче 1/8 финала представителя страны-хозяйки соревнований Констана Летьена.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

В следующем раунде Хачанов может встретиться с соотечественником Александром Шевченко, если тот победит Мате Валькуса (Венгрия).

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP. Он становился победителем пяти турниров под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в 2023 году и Открытого чемпионата США (US Open) в 2022 году. 26 сентября россиянин выиграл турнир ATP в китайском Чжухае, обыграв в финале Йосихито Нисиоку из Японии. Хачанов выиграл турнир под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже.

В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

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