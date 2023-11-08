«Нокаутирован и пойман на стероидах»: Макгрегор высказался о признании Махачева лучшим

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после признания чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории вспомнил, что представитель России употреблял допинг. Соответствующий пост Макгрегор опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — написал Макгрегор.

Позднее публикация была удалена.

В апреле 2016 года Махачев был отстранен от участия в соревнованиях в связи с употреблением допинга. В июле того же года Американское антидопинговое агентство (USADA) установило, что боец употреблял мельдоний в небольших количествах и в течение короткого промежутка времени во время лечения аритмии сердца.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Несмотря на эту победу, Махачев не возглавил рейтинг, а лишь поднялся с третьего на второе место, уступая только Джону Джонсону. В обновленном рейтинге UFC россиянин занял первое место. Третьим остался австралиец Волкановски.

Россиянин заработал за победу на турнире UFC 294 около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

Ранее Ислам Махачев посетовал на свою популярность.