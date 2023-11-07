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В «Барселоне» назвали позором поражение от украинского клуба

Тренер «Барселоны» Хави назвал матч с «Шахтером» одним из худших на его памяти

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Global Look Press

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави раскритиковал игру своей команды после поражения от украинского «Шахтера» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит Marca.

«Мы показали низкий уровень игры – потери мяча, проблемы с владением, проблемы с атакой. Это один из худших матчей, которые я помню за эти годы. Мы переживаем тяжелое время, нужно это признать. Это позор.

Все зависит от нас, в следующем матче мы дома сыграем против «Порту». Там можно добиться выхода в плей-офф. Еще недавно мы хорошо играли в футбол. Это ментальный вопрос», – заявил испанский специалист.

Игра прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

Единственный мяч забил Даниил Сикан с передачи Георгия Гочолеишвили. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров «Барселона» с девятью очками лидирует в турнирной таблице квартета. «Шахтер» благодаря этой победе набрал шесть баллов и поднялся на третью строчку.

В следующем туре украинская команда на своем поле сыграет с бельгийским «Антверпеном», а каталонцы дома померятся силами с португальским «Порту». Обе встречи пройдут 28 ноября.

Ранее Уткин сравнил Хави с комментатором «Матч ТВ».

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