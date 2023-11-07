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Чемпион ОИ Кожевников: финны как были мелкими проститутками, так ими и остались

Чемпион ОИ Кожевников заявил, что в «Йокерите» не помнят добра

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал владельца «Йокерита» Харри Харкимо, высказавшегося о выступлении клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Политика — страшная вещь. Харкимо сказали говорить, и он говорит. Нормальные вещи для финнов. Они как были мелкими проститутками, так ими и остались. Добра не помнящие, вот и все. Про них и говорить больше нечего», — сказал Кожевников.

Харкимо ранее заявил, что жалеет о выступлении клуба в КХЛ. «Йокерит» и «Динамо» Рига покинули КХЛ в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Финны дважды доходили до четвертьфинала Кубка Гагарина. В сезоне-2020/21 они заняли второе место в дивизионе Боброва.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона-2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее Вячеслав Фетисов словами «пускай жалеют» ответил на заявление владельца «Йокерита» о КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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