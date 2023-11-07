Был назван футболист, который помешает «Спартаку» стать чемпионом

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал Гильермо Абаскаля за то, что тот ставит в состав защитника Алексиса Дуарте.

«Не понимаю любви Абаскаля к этому футболисту, кроме логики того, что он пришел при Абаскале и футболиста надо ставить.

Впрочем, не Дуарте этот матч не выиграл. Тут разговор надо вести иначе. Если «Спартак» по ходу сезона говорит, что цель — выиграть золото и Кубок, таких футболистов, как Дуарте, в команде быть не должно. Один вопрос — кто его впарил? Ежику понятно, что это не игрок для чемпионства», — написал Ловчев.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Следующая игра у подопечных Гильермо Абаскаля с «Ростовом».

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2. В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве из-за удаления Хлусевича. В начале второго тайма «Спартак» открыл счет благодаря голу Антона Зиньковского. Через 10 минут Артем Дзюба сравнял счет.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

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