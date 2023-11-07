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В «Динамо» обвинили судью Безбородова в помощи «Сочи»

В «Динамо» считают, что судья Безбородов помогал «Сочи» уйти с последнего места

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал судью Владислава Безбородова, работавшего на матче московской команды против «Сочи». Его слова передает ТАСС.

«И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», — сказал Гафин.

6 ноября «Динамо» упустило победу над «Сочи», ведя в два мяча. Встреча завершилась ничьей со счетом 3:3. Безбородов поставил пенальти в ворота «Динамо», который не смог реализовать Джорджевич, а в концовке встречи удалил тренера «Сочи» Точилина и защитника команды Марсело.

После 14 туров РПЛ «Динамо», набрав 22 очка, догоняет самарские «Крылья Советов», которые располагаются на четвертом месте. «Сочи» с 10 очками продолжают занимать последнее место в турнирной таблице.

Ранее российских судей упрекнули в непоследовательности.

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