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В клубе РПЛ объяснили сглазом неудачную серию команды

Президент «Урала» Иванов считает, что команду сглазили

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оценил игру команды против казанского «Рубина» в чемпионате России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Я в прошлый раз попросил у журналистов задать вопрос тренерскому штабу, чего у нас не получается и чего не хватает. Но мне, повторюсь, наша игра понравилась. Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу. Не знаю, почему так, кто‑то сглазил. Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются. Моменты у «Рубина» пошли тогда, когда мы полезли вперед», — сказал Иванов.

6 ноября «Урал» уступил «Рубину» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1. Единственный гол забил Валентин Вада.

После 14 туров РПЛ екатеринбуржцы, набрав 16 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команды Виктора Гончаренко отделает три очка.

В следующем туре «Урал» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.

Ранее Глушаков назвал возможные причины конфликтов в «Спартаке».

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