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Иностранный игрок РПЛ заявил, что стал футболистом после поражения сборной России

Игрок «Сочи» Дркушич: стал футболистом после победы Словении над Россией

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Павел Бедняков/РИА Новости

Словенский защитник «Сочи» Ванья Дркушич признался, что стал профессиональным футболистом после победы своей команды в отборочном турнире чемпионата мира 2010 над Россией. Его слова передает Metaratings.

«Первый матч Россия выиграла со счетом 2:1, но во втором мы победили — 1:0. Мне было всего 10 лет, но я отлично помню, как смотрел эти игры вместе с папой у нас дома. Мы очень сильно радовались. Возможно, из-за той победы я и стал футболистом, потому что мечтал когда-нибудь прожить эти эмоции. Рад, что теперь сам могу помочь своей стране попасть на чемпионат Европы», — сказал Дркушич.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. До этого он играл на родине за местный «Браво», а также числился в голландском «Херенвене». В 2023 году защитник впервые был вызван в сборную Словении. Дркушич дебютировал в матче против Сан-Марино в отборе к Евро-2024.

В текущем сезоне Дркушич провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Его команда после 13 туров занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Словенский защитник с этого сезона стал капитаном «Сочи».

Ранее «Сочи» вырвало ничью у «Динамо», уступая в два мяча.

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