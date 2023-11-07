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В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев резко ответил Карпину на критику стадиона

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев резко отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде победить, передает «Спорт-Экспресс».

«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», — сказал Андреев.

Встреча между «Оренбургом» и «Ростовом» завершилась со счетом 1:1. В составе Оренбурга мяч забил Дмитрий Воробьев, за «Ростов» отличился Максим Осипенко.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает 11 место, набрав 17 очков. «Оренбург» располагается на 13 строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре «Ростов» на свое поле сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдет 12 ноября.

«Оренбург» 12 ноября сыграет с московским «Динамо».

Ранее тренера «Локомотива» обвинили в неверном использовании Дзюбы.

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