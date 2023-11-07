В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев резко отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде победить, передает «Спорт-Экспресс».

«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», — сказал Андреев.

Встреча между «Оренбургом» и «Ростовом» завершилась со счетом 1:1. В составе Оренбурга мяч забил Дмитрий Воробьев, за «Ростов» отличился Максим Осипенко.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает 11 место, набрав 17 очков. «Оренбург» располагается на 13 строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре «Ростов» на свое поле сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдет 12 ноября.

«Оренбург» 12 ноября сыграет с московским «Динамо».

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