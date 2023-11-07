«Тоттенхэм» крупно проиграл «Челси» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:4.

За «Тоттенхэм» гол забил Деян Кулушевски. Представитель Швеции открыл счет в матче на шестой минуте. Под занавес первого тайма Коул Палмер сравнял счет с пенальти. Перед взятием ворот с поля был удален футболист «шпор» Кристиан Ромеро. После перерыва красную карточку перед собой увидел игрок «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. За 15 минут до конца игры Николас Джексон вывел «Челси» вперед. Еще два мяча Джексон забил в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает второе место, набрав 26 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», имея в активе 27 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Ливерпуль», набрав 24 очка.

«Челси» идет на десятом месте, набрав 15 очков. «Синие» отстают от четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, на девять баллов.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Челси» померится силами с «Манчестер Сити».

Ранее был назван игрок, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Месси.