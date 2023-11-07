Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соболенко лишится первой строчки рейтинга WTA

Польская теннисистка Свентек выиграла итоговый турнир WTA

close
100%
Joaquim Ferreira/Global Look Press

Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финальном матче представительница Польши обыграла американку Джессику Пегулу. Встреча, которая продолжалась 1 час, завершилась со счетом 6:1, 6:0.

Благодаря этой победе Свентек завершит год первой ракеткой мира, обойдя белоруску Арину Соболенко. Именно белорусскую теннисистку Свентек обыграла в полуфинале Итогового турнира. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

Свентек лишилась статуса первой ракетки мира после Открытого чемпионата США 2023 года.

На групповом этапе Итогового турнира полячка одержала три победы в трех матчах, обыграв Кори Гауфф, Онс Жабер и Маркету Вондроушову.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнире в Париже.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий