Соболенко лишится первой строчки рейтинга WTA

Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финальном матче представительница Польши обыграла американку Джессику Пегулу. Встреча, которая продолжалась 1 час, завершилась со счетом 6:1, 6:0.

Благодаря этой победе Свентек завершит год первой ракеткой мира, обойдя белоруску Арину Соболенко. Именно белорусскую теннисистку Свентек обыграла в полуфинале Итогового турнира. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

Свентек лишилась статуса первой ракетки мира после Открытого чемпионата США 2023 года.

На групповом этапе Итогового турнира полячка одержала три победы в трех матчах, обыграв Кори Гауфф, Онс Жабер и Маркету Вондроушову.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнире в Париже.