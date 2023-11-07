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Российская теннисистка выиграла итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Звонарева в паре с Зигемунд выиграла итоговый турнир WTA

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Rob Prange/Global Look Press

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд одержала победу в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В решающем матче Звонарева и Зигемунд обыграли американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

39-летняя россиянка занимает 16-е место в парном рейтинге WTA. В ее активе 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 13 — в парном. 35-летняя немка занимает девятое место в парном рейтинге WTA, на ее счету две победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 11 — в парном.

22 октября Звонарева и Зигемунд выиграли турнир категории WTA-250 в Наньчане (Китай) в парном разряде. Спортсменки обыграли японских теннисисток Эри Ходзуми / Макото Ниномия со счетом 6:4, 6:2.

В одиночном разряде Звонарева в 2010 году выходила в финалы Уимблдона и US Open. В 2008 году российская теннисистка стала бронзовой медалисткой пекинской Олимпиады.

Ранее топ-теннисистки направили WTA письмо с требованиями.

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