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Мостовой рассказал, получится ли у Захаряна заиграть в Испании

Экс-футболист Мостовой о Захаряне: у него все получится в Испании

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что у футболиста «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна все получится в Испании, передает ODDS.ru.

«Захаряну доверяют, все нормально. Захарян — способный парень, все у него получится. Он в Испании не затих. Все то, что сейчас происходит — ожидаемо», — сказал Мостовой.

4 ноября «Реал Сосьедад» проиграл каталонской «Барселоне» в матче чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 . Единственный мяч забил Рональд Араухо. Захарян остался на скамейке запасных.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел шесть матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. В пяти из шести игр он появлялся на замену.

Ранее тренер клуба РПЛ обратился к Захаряну.

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