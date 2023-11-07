Экс-легкоатлетка Чен рассказала, чем отличается Загитова от Бузовой

Бывшая советская и российская легкоатлетка Иоланда Чен рассказала, чем отличается история успеха фигуристки Алины Загитовой от певицы Ольги Бузовой, передает Sport24.

«Ольга заслужила известность тем, что вышла замуж за известного футболиста и скандально с ним разошлась. Потом нашлись люди, которые раскрутили ее. Алина же свою известность получила кровью и потом. Оля такой путь не прошла», — сказала Чен.

Бузова с 2012 по 2016 год была замужем за бывшим футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

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