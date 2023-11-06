Названа команда, которая не зря идет в лидерах РПЛ

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов» заявил, что команда Игоря Осинькина продемонстрировала характер и была близка к тому, чтобы отыграться. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В первом тайме обе команды были зажаты, боялись показать себя в полном обличии. Все играли очень осторожно, боялись совершить ошибку, все внимание сконцентрировали у своих ворот, не было стремления все силы бросить в атаку, чтобы добиться победы. Во второй половине матча игра раскрылась, «Краснодар» выглядел более убедительно за счет более мастеровитых футболистов. «Крылья» своей игрой никак не омрачили, они не зря идут в лидирующей группе чемпионата России. Они оставили приятное впечатление своими действиями и пониманием того, как достигается результат. Противостоять «Краснодару» на их поле всегда непросто, счет на табло отражает реальность. Самарцы молодцы, что бились до конца, не опустили руки. Их гол в концовке говорит о наличии волевых качеств в команде», — заявил Игнатьев.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советом» завершился победой хозяев с минимальным счетом 2:1. После этой игры команда под руководством Владимира Ивича набрала 31 очко и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» с 22 очками сохранили за собой четвертое место.

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