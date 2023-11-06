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Экс-тренер «Спартака» назвал условие, при котором ЦСКА получит медали РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА получит медали РПЛ, если станет стабильнее

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Пари НН» заявил, что армейский клуб имеет все шансы на то, чтобы закрепиться в группе лидеров.

По его словам, если красно-синие будут стабильны, то их успех не заставит себя долго ждать.

«У ЦСКА удачно сложился второй тайм, они великолепно забили два мяча и победили. Не думаю, что «Пари НН» их забоялся. Для них и так текущее положение в турнирной таблице является очень хорошим. Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится. Но пока в этом уверенности у меня нет, не хватает им стабильности», — заявил Гладилин.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой восьмую позицию.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев обвинил тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в неверном использовании Артема Дзюбы.

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