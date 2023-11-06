В клубе РПЛ заявили, что игроку не нашлось места в самолете, и он не прилетел на матч

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об отсутствии нападающего команды Виталия Лисаковича в заявке на матч против «Урала». Его слова передает клубная пресс-служба.

«Почему не было Лисаковича? Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы. Почему не прилетел? Мест не было в самолете. Между нами что-то происходит? Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так — каждому нужно свои интересы подчинять командным. Наверно нужно спросить Виталика. Ему очень нужно вписать себя в команду», — сказал Рахимов.

6 ноября в рамках 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» переиграл «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол забил Валентин Вада. В заявке на матч не оказалось форварда Лисаковича. Белорус также пропустил предыдущие игры против «Балтики», ЦСКА, «Ахмата», «Краснодара» и «Факела». Последний раз он появлялся на поле в игре против «Динамо» 26 августа.

После 14 туров РПЛ «Рубин», набрав 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с последней командой РПЛ, ведя в два мяча.