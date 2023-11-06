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«Динамо» сыграло вничью с последней командой РПЛ, ведя в два мяча

«Динамо» и «Сочи» забили шесть мячей на двоих в матче РПЛ

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Артур Лебедев/РИА Новости

В заключительном матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась ничьей со счетом 3:3.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Отличился Никита Бурмистров, который оказался первым на добивании после сейва Лещука. Менее двух минут понадобилось бело-голубым, чтобы отыграться. Мяч на свой счет записал Луис Чавес. До него в чемпионате России мексиканцы не забивали. На 39-й минуте Лука Джорджевич не смог реализовать пенальти, направив мяч точно в Лещука. За последние пять минут первого тайма москвичи дважды поразили ворота Николая Заболотного. Отличились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

В середине второго тайма свой гол Джорджевич забил с игры. А через десять минут Дркушич сделал счет равным.

В добавленное время красную карточку получил тренер «Сочи» Александр Точилин. А на последней минуте был удален защитник хозяев Марсело.

После 14 туров РПЛ «Динамо», набрав 22 очка, догоняет самарские «Крылья Советов», которые располагаются на четвертом месте. «Сочи» с 10 очками продолжают занимать последнее место в турнирной таблице, у «Балтики» на одно очко больше.

Ранее ЦСКА предрекли борьбу за чемпионство.

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