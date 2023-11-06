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Футболист «Динамо» покинул Россию

«СЭ»: Капитан «Динамо» Бальбуэна улетел на родину

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна не примет участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Капитана бело-голубых отпустили на родину, у него рожает супруга. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Летом 2022 года Фабио Бальбуэна покинул «Динамо». Он воспользовался правом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом до 30 июня 2023 года. В это время он играл в Бразилии за «Коринтианс», арендное соглашение с которым истекло 30 июня 2023 года, а затем вернулся в Россию. Контракт Бальбуэна с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Он стал игроком бело-голубых в 2021 году, перейдя из английского «Вест Хэма».

В текущем сезоне РПЛ Бальбуэна принял участие в 11 матчах, отметившись одной результативной передачей.

После 13 матчей «Динамо», набрав 21 очко, делит пятое место в турнирной таблице с «Локомотивом» и «Спартаком». 6 ноября подопечные Марцела Лички сыграют с «Сочи», занимающим последнее место в турнирной таблице. Победа в этом матче позволит сравняться с ЦСКА, идущим третьим.

Ранее иностранный футболист рассказал, чем Россия лучше Италии.

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