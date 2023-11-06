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Выбивший из рук боксера пистолет рассказал о ситуации со стрельбой в центре Москвы

Мужчина рассказал, как выбил пистолет из рук боксера Иванова

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Shot/Telegram/РИА Новости

Мужчина, выбивший из рук боксера Никиты Иванова пистолет, заявил, что ему было некогда бояться, передают «Известия».

«Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошел сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Все произошло за секунды, некогда было бояться», — сказал мужчина.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Позднее столичная прокуратура сообщила о задержании правонарушителя.

По данным ТАСС, это не первое правонарушение с участием спортсмена. В 2020 году он избил боксера Бассира Мирсиябова во время поездки на поезде. Мирсиябов был в итоге доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а зачинщика драки задержали сотрудники полиции.

Ранее после стрельбы у московского ресторана возбудили дело о хулиганстве.

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