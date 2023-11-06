Боец Минеев признался, что не покупал Исмаилову билеты в Палестину

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев признался в своих соцсетях, что не покупал билеты в Палестину своему коллеге Магомеду Исмаилову.

«Не нужно быть детективом, чтобы понять, что посадочные билеты на имя Исмаилова являются фотошопом. Чтобы получить посадочные, нужно быть самим Магомедом», — написал Минеев.

Также Минеев предложил пожертвовать часть гонорара от третьего боя с Исмаиловым на нужды детей Палестины.

Минеев и Исмаилов последний раз встречались 16 октября 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Владимир нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. В предыдущем поединке между ними была зафиксирована ничья.

18 ноября 2022 года в Москве Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого поединка российский боец подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил России.

37-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей.

Ранее боец ММА осудил Исмаилова и Минеева за спор о билетах в Палестину.