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Футболиста «Монако» Головина готовы отвезти в «Ливерпуль»

Игрок «Спартака» Чернов: готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов оценил успехи своего бывшего одноклубника по ЦСКА Александра Головина в «Монако», заявив, что лично готов отвезти его в английский «Ливерпуль», передает Sport24.

«Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор», — сказал Чернов.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает второе место, имея в активе 23 очка. Лидирует в чемпионате столичный «ПСЖ», сумев набрать 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Ницца», имея в своем активе 22 очка.

Ранее тренер «Монако» заявил, что Головин является одним из лучших игроков Лиги 1.

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Футбол. Чемпионат Франции
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