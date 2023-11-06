Бывший владелец «Йокерита» жалеет о вступлении в КХЛ

Бывший владелец финского «Йокерита» Харри Харкимо заявил, что жалеет о решении вступить в Континентальную хоккейную лигу в сезоне-2014/2015, передает Ilta-Sanomat.

«Это было плохо. Я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. В России у меня больше ничего нет. Я ушел из клуба пять лет назад. Оглядываясь назад, это была ошибка, но тогда я так не думал», — сказал Харкимо.

«Йокерит» и «Динамо» Рига покинули Континентальную хоккейную лигу в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Из-за выхода финнов из лиги их соперник, московский «Спартак», вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина автоматически.

Финны дважды доходили до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Сейчас «Йокерит» играет в чемпионате Финляндии. В текущем сезоне он занимает пятое место, набрав 22 очка.

Ранее хоккейный тренер рассказал, как в Финляндии изменилось отношение к россиянам.