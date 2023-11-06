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Сулейманов о промахе Рыбчинского в игре со «Спартаком»: будем его бить

Форвард «Локомотива» Сулейманов пошутил, что Рыбчинского побьют за промах

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал промах своего одноклубника Дмитрия Рыбчинского в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Матч ТВ».

«Сейчас соберемся с ребятами, начнем бить его. Что можно сказать ему в раздевалке? Только подбодрить его», — сказал Сулейманов.

Во втором тайме вратарь «Спартака» Александр Максименко отбил мяч на Рыбчинского, но тот не попал в ворота.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Красно-белые с 38-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Локомотив» имеет столько же баллов и расположился на шестой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 29 очков.

Ранее игру форварда «Спартака» описали фразой «становится смешно».

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