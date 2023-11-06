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Российская теннисистка вышла в финал Итогового турнира WTA

Звонарева и Зигемунд пробились в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

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yangyuanyong/Global Look Press

Россиянка Вера Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд одержали победу над бельгийкой Элисе Мертенс и австралийкой Сторм Хантер в полуфинальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Канкуне, в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 10:5.

Звонарева и Зигемунд вышли в финал соревнований. В главном поединке турнира теннисистки встретятся с американкой Николь Меликар и австралийкой Эллен Перес.

39-летняя россиянка занимает 16-е место в парном рейтинге WTA. В ее активе 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 13 — в парном. 35-летняя немка занимает девятое место в парном рейтинге WTA, на ее счету две победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 11 — в парном.

22 октября Звонарева и Зигемунд выиграли турнир категории WTA-250 в Наньчане (Китай) в парном разряде. Спортсменки обыграли японских теннисисток Эри Ходзуми/Макото Ниномия со счетом 6:4, 6:2.

Ранее определился победителем парижского «Мастерса».

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